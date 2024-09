Colpaccio Samp, eliminato il Genoa ai rigori: errore decisivo di Zanoli

vedi letture

Termina sul risultato di 1-2 (dopo calci di rigore) la gara del Ferraris tra Genoa e Sampdoria, valida per i sedicesimi di finale di Coppa Italia. Le due squadre giocano un tempo per parte: nel primo sono i rossoblu a passare in vantaggio con la rete di Andrea Pinamonti (9') su assist di Badelj.

Nella ripresa però la squadra di Gilardino è troppo rinunciataria e si fa riprendere dal gol di Fabio Borini (83') su assist di Bereszynski. La partita si decide così ai calci di rigore: lotteria lunghissima che va ad oltranza e finisce 5-6, dove risulta fatale l'errore dal dischetto dell'azzurro Alessandro Zanoli.

Di seguito il tabellino dei tiri da rigore.

1. Miretti (G): sbagliato; Borini (S) segnato.

2. Bani (G): segnato; Bereszynski (S) segnato.

3. Bohinen (G) segnato; Benedetti (S) sbagliato.

4. Vasquez (G) segnato; Depaoli (S) segnato.

5. Vogliacco (G) segnato; Tutino (S) segnato.

6. Frendrup (G) segnato; Sekulov (S) segnato.

7. Zanoli (G) sbagliato; Barreca (S) segnato.