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Como, Fabregas in conferenza stampa: tra poco su Tuttonapoli

Como, Fabregas in conferenza stampa: tra poco su TuttonapoliTuttoNapoli.net
Oggi alle 20:05Notizie
di Davide Baratto

Cesc Fabregas, allenatore del Como, interverrà dalla sala conferenze dello Stadio Giuseppe Sinigaglia per rispondere alle domande della stampa dopo lo 0-0 contro il Napoli. Come di consueto, puoi seguire la diretta testuale qui su Tuttonapoli.