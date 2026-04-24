Live Cremonese, Giampaolo in conferenza: "Napoli superiore, ma volevamo giocarla! Su Alisson..."

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Al termine del match contro il Napoli, il tecnico della Cremonese Marco Giampaolo interverrà nella sala conferenze dallo Stadio Diego Armando Maradona per rispondere alle domande della stampa. Su Tuttonapoli.net, come di consueto, la diretta testuale della conferenza stampa.

23.18 - Inizia la conferenza stampa.

Cosa è successo in avvio partita?

"L'avversario era superiore, si sapeva. Era molto in palla e lo sapevamo. Bisognava scegliere che tipo di partita fare. Andiamo a Napoli cercando di non farci sottomettere dall'avversario. Il gol all'avvio crea problematica pesante. Poi ci siamo messi un po' a posto ma il secondo e terzo gol ci ha ammazzato. Bisognava capire se giocare in maniera arrendevole o sfidarli. Poi il risultato racconta altro. Abbiamo commesso errori da matita rossa ma non posso imputare alla squadra di non avere avuto coraggio. Devo riconoscere qualche attenuante alla squadra".

Contraccolpo psicologico? Rifarebbe le stesse scelte di formazione?

"Si salva la squadra più forte a livello mentale e non su quello tecnico. Sulle scelte le rifarei, perché ho giocato con un attaccante in meno e ho rispettato la forza del Napoli, che si è dimostrato più forte".

Dove trovare le forze per reagire?

"La devi trovare se no ti autoescludi. La squadra ha corso tanto e ha cercato di tenere testa al Napoli anche sul lato fisico. Abbiamo subito il gol all'inizio. C'è da mettere la testa sul manubrio e ripartire. Ci sta perdere a Napoli. 4 gol? Pazienza..."

McTominay è sembrato devastante.

"È devastante! È stato bravo, fortissimo. Abbiamo pagato anche nell'uno contro uno. Ha impressionato anche me".

La Cremonese è sembrata farsi trovare poco preparata dietro.

"Abbiamo giocato sugli uno contro uno difensivi, è stata una scelta. Abbiamo accettato questo rischio, preferisco questa strada rispetto a quella più arrendevole e remissiva. Almeno così cresci caratterialmente. Per vincere devi penare, le squadre come la nostra devono lottare fino alla fine".

Su Alisson:

"Nell'uno contro uno è fortissimo, quando punta l'avversario è devastante, non è un problema di chi lo marcava. Me lo aspettavo titolare e mi aspettavo quel tipo di formazione. Il Napoli ha talento da vendere, poi capita anche nella giornata buona e paghi dazio".

23.28 - Termina la conferenza stampa.