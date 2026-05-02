Live Como, Fabregas in conferenza: "Manca qualcosa, ma sono orgoglioso di giocare così contro il Napoli"

vedi letture

Cesc Fabregas, allenatore del Como, interverrà dalla sala conferenze dello Stadio Giuseppe Sinigaglia per rispondere alle domande della stampa dopo lo 0-0 contro il Napoli.

20.37 - Inizia la conferenza stampa.

Contento del pareggio?

"Cosa devo dire? Per fare felici alcuni devo dire che sono incazzato, per altri che abbiamo fatto una grande prestazione. Sono un po' arrabbiato per non aver vinto, abbiamo fatto una prestazione importante contro i Campioni d'Italia finché l'Inter non vince. Competere così... importante prestazione. Ma quando fai tutto per andare uno contro uno e non fai gol, vorrà dire che qualcosa manca. Ma è stato solo quello, dobbiamo solo ringraziare i ragazzi. Dobbiamo continuare ad essere orgogliosi. Dobbiamo andare per i 9 punti nelle prossime partite".

Creata tantissima densità a centrocampo, ma sugli esterni avete fatto male...

"Noi abbiamo preparato la gara in una maniera, è uscita bene, i ragazzi hanno pressato come animali. Si sono chiusi molto bene, anche così abbiamo fatto una partita molto scomoda per loro, non abbastanza però per vincere. Ma se mi dici come voglio perdere? Così. Sono più soddisfatto così e non mettermi dietro ad aspettare. Alcune volte abbiamo vinto, altre no. La continuità ti dà, i ragazzi mi danno tanto. Parlando di 4-5 prestazioni negative, abbiamo giocato 42-43 partite, è importante. La cosa più fondamentale, non possiamo aspettare che si vinca sempre. Ricordo il rigore col Napoli di Morata, quello di Vojvoda solo contro il portiere... tanti momenti che quasi quasi si parlerebbe di 12-14 punti in più. Manca qualcosa, che ti faccia andare al top, ma siamo molto più avanti di quello che avremmo voluto".

Tutto bene oggi, la squadra ha retto bene.

"Sì, non si fa gol oggi. Ma la giocata l'abbiamo fatta. Se hai Ronaldo Il Fenomeno farai più gol, o Harry Kane. Douvikas ha fatto un lavoro della madonna difensivamente, Perrone e Nico Paz... io so dov'erano tutti questi ragazzi, tutti, un anno-un anno e mezzo fa. Stiamo facendo molto molto bene, mi stanno dando una mentalità incredibile. Il risultato è una conseguenza, abbiamo 62 punti, è una cosa incredibile con la rosa fatta, gli infortuni... io volevo una rosa corta, a gennaio avremmo potuto fare qualcosa, ci ha penalizzati in termini di energia. Quando la squadra cala un po'... però questi ragazzi ti danno felicità. Valorizziamolo, non so quanto rimarranno questi ragazzi, ma ti fanno godere".

Nico Paz ha fatto un lavoro incredibile.

"Sì, ha fatto una buona partita".

20.46 - Finisce la conferenza stampa.