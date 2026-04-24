Live Rrahmani in conferenza: "Difficile dopo 2 mesi fuori. Sul rinnovo vi dico una cosa..."

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Al termine della sfida vinta contro la Cremonese 4-0, il difensore del Napoli Amir Rrahmani è intervenuto in conferenza stampa dallo Stadio Diego Armando Maradona.

Rientri tu, vittoria per 4-0 e clean sheet, è un caso?

"Dipende dalla squadra, dall'approccio e dall'atteggiamento. Oggi è stato quello giusto, è il risultato che abbiamo fatto per questa partita".

Cosa ti è mancato di più? Volevi dare una mano alla squadra?

"Sono stato più di due mesi fuori, era difficile trovare il ritmo. Siamo stati fortunati perché abbiamo fatto tanti gol oggi ed era più facile per me. Non c'è stata solo la mia assenza, ma ci sono state tante assenze. Forse siamo stati un po' sfortunati".

Ci sono stati chiarimenti nello spogliatoio?

"Ognuno sa quando si gioca bene o no. Sappiamo già dallo sguardo col compagno se qualcosa non è andato bene. Lo è stato per la scorsa partita, ma stasera è andata bene".

Vi aspettavate qualcosa di diverso da Lukaku?

"Non abbiamo avuto tanti contatti con lui. Non ci siamo visti e nessuno di noi sa questa situazione".

Sulla stagione e il finale:

"Dobbiamo provare a tenere il secondo posto che in questi anni è tanta roba. Abbiamo vinto scudetto e supercoppa, è una cosa positiva".

Sul rinnovo:

"Stiamo facendo passi avanti, vediamo cosa accade in questi giorni".

Pizzico di rimpianto per i tanti infortuni?

"Sicuramente è un'opinione individuale. Penso che potevamo fare molte cose belle ma siamo stati sfortunati. Dobbiamo lottare fino alla fine e cercare di stare lassù".