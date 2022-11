Confermato ritiro in Turchia durante Mondiale: svelate date e hotel

Confermato il ritiro del Napoli in Turchia. Gli azzurri partiranno il 28 novembre per la Turchia dove raggiungeranno le strutture del Regnum Carya Hotel

Confermato il ritiro del Napoli in Turchia. Gli azzurri partiranno il 28 novembre per la Turchia dove raggiungeranno le strutture del Regnum Carya Hotel ad Antalya. La zona dove si svolgeranno gli allenamenti si trova vicino al mare ed è climaticamente buona. In questo periodo il Napoli disputerà tre amichevoli - si legge su SiGonfialaRete - contro squadre che saranno anch’esse in ritiro lì. Il 13 dicembre la squadra di Spalletti farà rientro a Napoli dove disputerà altre tre amichevoli fino al 23 dicembre. In seguito ci sarà prima la sosta natalizia e poi riprenderanno gli allenamenti per preparare la sfida del 4 gennaio contro l’Inter.