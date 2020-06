Consiglio FIGC, le altre decisioni: ecco le 3 promosse in Serie B. In Lega Pro playoff e playout

Giornata importante per il calcio italiano, visto che a Roma è andato in scena il Consiglio FIGC per prendere le ultime decisioni prima della ripartenza. Monza, Vicenza e Reggina promosse in Serie B. Dal Consiglio Federale emerge anche questa decisione, confermando dunque le ultime indiscrezioni. Brutte notizie invece per il calcio femminile: per il campionato rosa è stato decretato lo stop. Per quanto riguarda la Lega Pro, invece, si ripartirà con playoff e playout. L'ultima di ogni girone viene inoltre retrocessa in Serie D. A riportarlo è Sky Sport.