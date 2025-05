Conte ai saluti, tutto su Allegri: ADL ha capito l’errore e anticipa l’Inter

vedi letture

Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis devono solo dirselo, ma il finale sembra già scritto. A meno di sorprese, il prossimo summit fra il tecnico e il presidente del Napoli sarà anche l’ultimo: come Spalletti, il tecnico salentino - la Juventus chiama - è pronto a fare armi e bagagli dopo aver portato a Napoli lo scudetto. Ma questa volta ADL non si farà trovare impreparato.

Errare è umano, ma De Laurentiis non ha alcuna intenzione di preservare. Salutati Spalletti e Giuntoli, il patron azzurro, forse davvero convinto di essere stato quasi l’unico artefice del terzo scudetto nella storia del club, scelse la strada low profile, puntando su Rudi Garcia. Una soluzione naufragata praticamente subito, in una stagione non raddrizzata dai successori Mazzarri e Calzona.

Questa volta, l’indicazione sarà tutta contraria. Da tempo il patron azzurro ha apparecchiato il tavolo per Massimiliano Allegri, con il quale i rapporti sono ottimi da anni, al punto che c’è chi è convinto che le firme siano già arrivate. È la stessa strada seguita dalla Juventus undici anni fa, il precedente è più che positivo. Poi sarà complicato per il Napoli, e per chiunque altro, replicare il ciclo d’oro allegriano a Torino, ma affidarsi a Max è anche un manifesto programmatico, messaggio alla concorrenza e ai giocatori, in squadra o da prendere: il Napoli seguirà una strada completamente diversa da quella vissuta con Garcia, ha l’obiettivo di essere competitivo ai massimi livelli. E c’è di più.

A oggi, l’Inter non si è mossa, né per Allegri né per altri. Del resto, nonostante le sirene dall’Arabia Saudita si intensifichino, al momento non ve ne sarebbe motivo: il club non mette in discussione Simone Inzaghi, e dallo stesso allenatore piacentino al momento non è arrivata alcuna apertura ufficiale all’Al-Hilal. In caso di clamoroso addio, però, non è certo un mistero che il nome del livornese sia storicamente gradito a Marotta, che per l’Inter ci aveva pensato già in passato. Giocando d’anticipo, il Napoli toglierebbe dal mercato una delle ipotesi più logiche, se il ribaltone arriverà davvero. A riportarlo è Tuttomercatoweb.