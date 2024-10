Conte aveva fatto una previsione a luglio. Il campo gli ha dato ragione

"Lo dico senza mezzi termini, la coppia Lobotka-Anguissa è una delle più forti in assoluto che oggi ci sono". Parlava così Antonio Conte il 13 luglio in conferenza da Dimaro. Elogio ai due centrocampisti in piena estate ma col ricordo ancora vivo delle difficoltà di entrambi e di tutta la squadra nell'ultima stagione.

Tre mesi dopo Conte era sincero, aveva ragione, il campo ha confermato tutto: Lobotka e Anguissa sono tornati ai livelli super dello scudetto, forse stanno facendo ancora meglio, sono nel pieno della propria espressione calcistica, all'apice della propria carriera. Lo slovacco sta brillando, col Como è stato un gigante del centrocampo: quantità e qualità. Forza ed eleganza.

Anguissa è tutt'altro giocatore rispetto a quello pigro e apparentemente svogliato visto all'opera con Garcia, Mazzarri e Calzona. Merito di Conte, che, come dice spesso, "migliora i giocatori", di un sistema di gioco che esalta le caratteristiche dei due ma anche della presenza di McTominay che in campo fa sia la mezzala che l'esterno e fa un lavoro oscuro di corsa, rincorse e fisicità.