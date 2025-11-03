Live

Conte in conferenza dal Maradona: dalle 12.30 su Tutto Napoli

Oggi alle 11:05Notizie
di Redazione Tutto Napoli.net

Alla vigilia della gara di Champions League contro l'Eintracht Francoforte, il tecnico del Napoli Antonio Conte interverrà alle 12.30 nella sala conferenze dello stadio Diego Armando Maradona per rispondere alle domande della stampa. Su Tuttonapoli.net, come di consueto, la diretta testuale della conferenza stampa.