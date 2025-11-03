Emergenza in cabina di regia: l'infortunio di Gilmour può 'forzare' il rientro di Lobotka

vedi letture

Come sta Stanislav Lobotka? A fare il punto sulle condizioni del regista in vista della sfida di Champions con l'Eintracht è l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Gilmour ha accusato un fastidio muscolare verso la fine del primo tempo e poi si è arreso. Al suo posto, Elmas e non Lobotka, un incursore e non un regista di nascita e ruolo.

Lobo, come ha spiegato ancora il tecnico, rientrava in panchina dopo un mesetto di stop e non si sentiva pronto a mettere in fila tanti minuti in un colpo solo, ma il fatto è che domani l’emergenza potrebbe essere una morsa. Un collare strettissimo. A tal punto da costringere Lobotka a forzare, provando ad anticipare i tempi di un rientro dal primo minuto che normalmente avrebbe ritmi di percorrenza più lunghi. Si vedrà, oggi andranno in scena la rifinitura e i provini decisivi.

