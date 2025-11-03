La moviola del Cds: "Quante mistificazioni per coprire l'errore, Bisseck era da rosso!"

Bisseck era da espulsione. Non usa giri di parole il Corriere dello Sport, che nella sua moviola analizza l'episodio di Hellas-Inter: "Tutto ruota attorno alla manca espulsione di Bisseck per il fallo su Giovane, sulla quale ha responsabilità anche il VAR (Aureliano, ormai protagonista col “trequarti” quando inquadrano il VOR, dopo essersi presentato in bermuda stile Milano Marittima).

Ci riempiono la testa con giustificazioni, mistificazioni delle giustificazioni, arrampicate sugli specchi per coprire l’errore nel giustificare un errore. E con la frase «il calcio non vuole questo oppure vuole quest’altro». L’entrata in ritardo, scomposta ma non violenta, di Bisseck su Giovane era rosso. Per il calcio, per chi lo guarda, per chi ama il tennis o il basket. Ed invece stavolta la giustificazione è: la direzione dell’azione. Non c’è nessuno fra Giovane e la porta, Sucic è lontanissimo (arriva molto dopo più vicino al pallone, non fatevi ingannare).