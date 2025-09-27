Live

Conte in conferenza presenta Milan-Napoli: dalle 14.45 su Tuttonapoli
Alla vigilia della gara contro il Milan, in programma a San Siro domani sera alle 20.45, il tecnico del Napoli Antonio Conte interverrà dalle 14.45 nella sala conferenze del centro tecnico di Castel Volturno per rispondere alle domande della stampa. Su Tuttonapoli.net, come di consueto, la diretta testuale della conferenza stampa.