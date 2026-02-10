Radio Tutto Napoli, alle 13 parte "Cronache azzurre": scrivici o chiamaci live
Prosegue il ricco palinsesto di Radio TuttoNapoli, prima radio sul Napoli interamente realizzata dalla redazione di TuttoNapoli.net. Terminati i format del mattino, la programmazione prosegue senza sosta: dalle 13 infatti scatta l'ora di “Cronache azzurre” con Gennaro De Lena e Christian Marangio.
Alle 15 il testimone passerà a "Napoli Talk" con Antonio Gaito e Davide Baratto. Dalle 17 alle 18 il pomeriggio proseguirà con un’ora di grande passione e partecipazione con "Passionapoli" con Nicola Luongo e Guido Gaglione. Dalle 18 la finestra anche sulle vicende della nostra città con “Difendo la città” a cura di Francesco Molaro e Fabio Zizolfi. Ma non finisce qui perché dalle 20 "Tutto Basket Napoli", il solito speciale del lunedì con Fabio Esposito ed Elio De Falco.
Per ascoltarci/vederci dal sito CLICCA QUI oppure scarica le nostre app gratuite:
Qui per scaricare l'app per Iphone o Ipad
Qui per scaricare l'app per Android
Qui per le nuove Smart Tv LG (in arrivo Samsung)
Coppa Italia Frecciarossa 2025-2026
|VS
|Napoli
|Como
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro