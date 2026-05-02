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Conte in conferenza stampa: tra poco su Tuttonapoli

Conte in conferenza stampa: tra poco su Tuttonapoli
Oggi alle 20:05Notizie
di Davide Baratto

Antonio Conte, allenatore del Napoli, interverrà dalla sala conferenze dello Stadio Giuseppe Sinigaglia per rispondere alle domande della stampa dopo lo 0-0 contro il Como. Come di consueto, puoi seguire la diretta testuale qui su Tuttonapoli.