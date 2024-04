"Conte? La moglie è stata a Napoli a vedere case", l'indiscrezione in diretta radio

Nel corso della trasmissione ‘Bordocampo“, in onda sulle frequenze di RadioCapri, è intervenuto il giornalista Sergio Curcio

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

“Una signora che di cognome fa Conte, è stata vista a Napoli in compagnia di una ex moglie di un giocatore del Napoli. Per investimento sarebbe andata a vedere due appartamenti a Napoli. La fonte è certa, i vicoli di Napoli parlano molto più di noi giornalisti”.