Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: si gioca PSG-Real Madrid

In questo mercoledì 9 luglio il Mondiale per Club entra nella fase decisiva con la semifinale del torneo. Alle 21 si affrontano il Paris Saint Germain di Luis Enrique e il Real Madrid di Xabi Alonso. Di seguito la programmazione in tv.

MERCOLEDI' 9 LUGLIO

21.00 PSG-Real Madrid (Mondiale per Club) - DAZN e CANALE 5

21.00 Francia-Galles (Europei femminili) - UEFA.TV