Coppa Italia, gli arbitri dei primi quarti di finale: Marchetti per l'Inter, Fabbri alla Juve

(ANSA) - ROMA, 02 FEB - Sarà Matteo Marchetti di Roma ad arbitrare Inter-Torino per i quarti di finale di Coppa Italia in programma mercoledì 4 febbraio alle 21 all'U-Power Stadium di Monza a causa dell'indisponibilità di San Siro per via delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026.

Giovedì 5, invece, sempre alle 21, è in programma Atalanta-Juventus che sarà diretta da Michael Fabbri di Ravenna. (ANSA).