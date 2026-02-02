Napoli-Como, biglietti quasi polverizzati: Distinti e Curve superiori già sold-out!

Grandi riscontri nelle vendita dei biglietti per il match valevole per i quarit di Coppa Italia tra Napoli e Como, che si disputerà martedì 10 Febbraio alle ore 21:00 allo Stadio Diego Armando Maradona. Le Curve superiori e i Distinti sono andati già tutti esauriti. Restano gli ultimi posti per la Tribuna Nisida e poche disponibilità anche nelle Curve inferiori.