Ultim'ora Conte vince la Panchina d'Oro! Dominio su Gasperini e Fabregas: ecco tutti i voti

Si è tenuta a Coverciano la cerimonia che ha introdotto l'assegnazione della Panchina d'Oro, prestigioso riconoscimento che viene conferito dall'AIA agli allenatori migliori d'Italia, votati dai colleghi di Serie A, Serie B e Serie C. Nel massimo campionato il premio è stato vinto da Antonio Conte del Napoli con 20 voti su 47 davanti a Gian Piero Gasperini delle Roma, ex Atalanta, con 6 e Cesc Fabregas del Como con 4. Altri 17 invece sono andati ad altri tecnici.

In Serie B è stato invece Giovanni Stroppa, ora al Venezia e lo scorso anno alla Cremonese, a essere nominato come migliore della categoria. In Serie C il riconoscimento invece è andato a Fabio Gallo del Vicenza, che ha condotto alla Serie B la Virtus Entella nella stagione 2024-2025. Infine la Panchina d'Oro della Serie A femminile è andata a Massimiliano Canzi, quella di Serie B femminile invece ad Antonio Cincotta, che ha speso delle parole per Rocco Commisso: "Avrei voluto vincere un trofeo con le ragazze per dedicarlo a lui ma gli dedico la panchina d’oro".

Infine Panchina d'Oro speciale per Enzo Maresca, adesso senza squadra, ma in grado di vincere Conference League e Mondiale per Club con il Chelsea. L'allenatore italiano è stato sicuramente il primo in grado di risollevare i Blues dopo anni difficili, riportandoli in Champions League.