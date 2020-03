Coronavirus, aumentano i casi in Campania ma nessun allarme: la percentuale dei contagiati

Nella giornata di ieri sono stati resi noti altri 193 i positivi in Campania al Coronavirus, ma dispetto di un numero molto elevato di tamponi, ben su 1232. La percentuale dei contagi nella nostra regione è rimasta praticamente identica a quella della giornata di sabato: 15,66% contro il 15,65% di sabato. In totale i tamponi effettuati 12.911, con 1945 casi in totale. Questa è la percentuale giorno per giorno dal 17 marzo.

17 marzo +22.1%

18 marzo +20.9%

19 marzo +15.4%

20 marzo +16.0%

21 marzo +18%

22 marzo +7,4%

23 marzo +15,33%

24 marzo +17,1%

25 marzo +10,64%

26 marzo +13,66%

27 marzo +14,79%

28 marzo +15,65%

29 marzo +15,66%