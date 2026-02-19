Prima pagina

Corriere dello Sport: "Crollo Inter: Bodo shaming"

giovedì 19 febbraio 2026, 08:10Notizie
di Fabio Tarantino

"Bodo shaming": questo è il titolo principale della prima pagina di oggi del Corriere dello Sport. Crollo Inter: quarto ko in Champions, ma questo fa male (3-1). II +7 sul Milan in campionato non consola Chivu. A Fet, Hauge e Hogh risponde Pio Esposito. Nel recupero di campionato col Como, Leao salva Allegri (1-1) che poi viene espulso. Paz-gol salta la Juventus.

Proprio ai bianconeri è dedicato un titolo in taglio basso ed è il seguente: "Spalletti non perde Bremer". Juve tra crisi difensiva e speranze di recupero: con il centrale ex Torino in campo, la musica è diversa.