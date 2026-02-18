Infortunio Rrahmani, retroscena DAZN: Buongiorno il primo a capire tutto

Nuovo episodio del 'BordoCam', il format di DAZN che porta gli spettatori direttamente a bordocampo per vivere da vicino le emozioni della partita. Questa volta i riflettori sono puntati su Napoli-Roma 2-2, big match andato in scena allo stadio Stadio Diego Armando Maradona, con immagini esclusive e retroscena che raccontano ogni dettaglio della sfida. Tra i momenti più significativi mostrati nella puntata c’è anche l’infortunio di Amir Rrahmani, ripreso in tempo reale dalle telecamere. Come spiegato dal bordocampista DAZN: "Buongiorno capisce subito che Rrahmani ha sentito dolore e chiama i dottori. 'Rrahmani ha sentito male qua'. Esattamente prima di franare su Wesley. E probabilmente cade addosso all'infortunio proprio a causa dell'infortunio".

Le immagini permettono di osservare con precisione la dinamica dell’episodio, evidenziando come il difensore avverta il problema fisico un attimo prima del contatto che lo porta a terra. Il BordoCam, ancora una volta, offre una prospettiva privilegiata che aiuta a comprendere meglio ciò che accade in campo nei momenti più concitati. Spazio poi anche alle scelte tattiche dalla panchina, con il retroscena sul cambio deciso dall’allenatore azzurro: "Metti Buongiorno in mezzo, fa lui il centrale", optando quindi per l’ingresso di Mathias Olivera e ridisegnando l’assetto difensivo della squadra.