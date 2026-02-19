Tuttosport: "Scivolone Inter, che figuraccia con i norvegesi"
In occasione della prima pagina di oggi, Tuttosport ha scelto il seguente come titolo principale: "Devono rifare la Juve". Spalletti ha convinto il club: così non si può tornare al top. Entro la sosta di marzo è previsto il rinnovo di contratto per il tecnico: il segnale di una prossima rivoluzione in base alle sue indicazioni. Troppi giocatori non sono all'altezza, anche sul mercato urge un salto di qualità. Sollievo Bremer, spiraglio per Vlahovic.
Parlando invece dell'altra sponda della città, ecco il titolo che la riguarda: "Toro, piove sul bagnato: ciao Adams". Infortunio al soleo: 20 giorni. Parla l'ex Ezio Rossi: "Anche nei tempi peggiori, prima di Cairo, qui c'era sempre qualcosa di granata: adesso no. Non è questione solo di risultati: rischiamo di scomparire".
"Scivolone Inter, che figuraccia con i norvegesi" si legge di spalla.
