Il Mattino: "Hojlund: 'Presto risentiremo l'urlo Champions al Maradona'"
Oggi alle 00:20Notizie
di Antonio Noto

Nell'edizione di oggi, Il Mattino pubblica in prima pagina le dichiarazioni di Rasmus Hojlund, che l'attaccante del Napoli ha rilasciato in esclusiva al quotidiano: "Presto risentiremo l'urlo Champions al Maradona". In taglio alto anche il fondo di risposta alle parole di Chuvu su Maradona: "Chivu, lascia stare Diego, quella mano era la rivolta di un popolo". Di seguito la prima pagina integrale.