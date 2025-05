Prima pagina Corriere dello Sport: "Tutto fatto. Conte resta a Napoli"

"Tutto fatto". Titola così in prima pagina il Corriere dello Sport, che si concentra sulla situazione di diversi club italiani. Tanto movimento soprattutto sul fronte allenatore, visto che il Milan ha salutato ufficialmente Sergio Conceiçao ed è pronto a riabbracciare Max Allegri. Ritorno al passato per i rossoneri e cammino nel segno della continuità per il Napoli, che avrebbe convinto Antonio Conte a rimanere sulla panchina. Una scelta simile a quella del Bologna, che sarà guidato da Vincenzo Italiano anche nella prossima stagione.

Passi in avanti anche per la trattativa tra la Roma e Gasperini, anche se non è da escludere un blitz della Juventus. Intanto, la Vecchia Signora starebbe valutando anche un possibile addio a Cristiano Giuntoli. Una sorta di rivoluzione in casa bianconera, che riguarderebbe anche altre figure dirigenziali. Infine, la Lazio potrebbe convincere Maurizio Sarri a riaccettare l'incarico di allenatore.