Corsa-Scudetto, calendari a confronto: al rientro dalla sosta turno favorevole all'Inter

A nove giornate dalla fine del campionato, nella volata per lo scudetto, è l'Inter a guidare il treno in testa con 64 punti, a +3 sul Napoli (fermato sullo 0-0 a Venezia). L'Atalanta non riesce a dare seguito alla bella vittoria sul campo della Juventus, subendo un ko interno proprio contro i nerazzurri di Simone Inzaghi, che di fatto lascia Gasperini al momento a -6 dalla capolista.

Calendari alla mano. Col campionato arrivato alla sosta per le Nazionali, le squadre avranno modo di ricaricare le pile in vista della ripresa che vedrà subito due big match inerenti a due delle prime tre squadre della classifica, ovvero Napoli-Milan e Fiorentina-Atalanta. Per l'Inter, almeno sulla carta, il più agevole scontro di San Siro contro l'Udinese.

Inter prima in classifica (64 punti)

30esima giornata: Inter-Udinese

31esima giornata: Parma-Inter

32esima giornata: Inter-Cagliari

33esima giornata: Bologna-Inter

34esima giornata: Inter-Roma

35esima giornata: Inter-Hellas Verona

36esima giornata: Torino-Inter

37esima giornata: Inter-Lazio

38esima giornata: Como-Inter

Napoli secondo in classifica (61 punti)

30esima giornata: Napoli-Milan

31esima giornata: Bologna-Napoli

32esima giornata: Napoli-Empoli

33esima giornata: Monza-Napoli

34esima giornata: Napoli-Torino

35esima giornata: Lecce-Napoli

36esima giornata: Napoli-Genoa

37esima giornata: Parma-Napoli

38esima giornata: Napoli-Cagliari

Atalanta terza in classifica (58 punti)

30esima giornata: Fiorentina-Atalanta

31esima giornata: Atalanta-Lazio

32esima giornata: Atalanta-Bologna

33esima giornata: Milan-Atalanta

34esima giornata: Atalanta-Lecce

35esima giornata: Monza-Atalanta

36esima giornata: Atalanta-Roma

37esima giornata: Genoa-Atalanta

38esima giornata: Atalanta-Parma