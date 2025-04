Corsa Scudetto, calendari a confronto: Inter con 3 scontri top, Napoli in discesa

vedi letture

Il Napoli risponde all'Inter, ancora una volta. La 32^ giornata di Serie A non ha portato particolari cambiamenti in vetta alla classifica, con nerazzurri e partenopei che dopo le rispettive vittorie contro Cagliari ed Empoli continuano ad andare a braccetto preoccupandosi ben poco dell'Atalanta e delle altre inseguitrici, oramai tagliate fuori dalla lotta. 71 punti per la squadra di Simone Inzaghi, mentre sono 68 quelli dei ragazzi di Antonio Conte. Che dalla loro, però, hanno un calendario delle ultime 6 giornate di campionato sulla carta decisamente più agevole. Ingredienti che, uniti alla presenza dell'Inter in Champions League ed in Coppa Italia e alle fatiche che ne conseguono, rendono questo finale di Serie A da seguire tutto d'un fiato.

Di seguito i calendari a confronto di Inter e Napoli.

Inter prima in classifica (71 punti)

33esima giornata: Bologna-Inter

34esima giornata: Inter-Roma

35esima giornata: Inter-Hellas Verona

36esima giornata: Torino-Inter

37esima giornata: Inter-Lazio

38esima giornata: Como-Inter

Napoli secondo in classifica (68 punti)

33esima giornata: Monza-Napoli

34esima giornata: Napoli-Torino

35esima giornata: Lecce-Napoli

36esima giornata: Napoli-Genoa

37esima giornata: Parma-Napoli

38esima giornata: Napoli-Cagliari

Questa la classifica aggiornata della Serie A alla 32^ giornata

Inter 71 punti

Napoli 68

Atalanta 61

Juventus 59

Bologna 57

Lazio 56

Roma 54

Fiorentina 53

Milan 51

Torino 40

Udinese 40

Genoa 39

Como 36

Verona 32

Cagliari 30

Parma 28

Lecce 26

Empoli 24

Venezia 24

Monza 15