Crisi senza fine per il Toronto di Insigne: 9 sconfitte di fila e penultimo posto in classifica

L'avventura di Lorenzo Insigne e Federico Bernardeschi a Toronto è un disastro: accolti in pompa magna in Canada, per aiutare il club nella Major League Soccer, l'ex Napoli e l'ex Juve stanno raccogliendo solo delusioni. Contro il Montreal l'ennesima sconfitta, nonostante una doppietta di Bernardeschi, che però non ha evitato la sconfitta dei suoi. 9 ko di fila e penultimo posto in campionato davanti all'Inter Miami di Messi che ha 3 partite da recuperare.