Prima pagina Cronache di Napoli: "A Danilo un contratto di un anno e mezzo, ma la Juve frena"

Il Napoli continua a lavorare ad un colpo in entrata nel reparto di difesa per gennaio. Con Buongiorno ko e Rafa Marin già bocciato, Conte ha chiesto al ds Manna un giocatore che possa portare esperienza e mentalità vincente per la volata finale con in palio lo Scudetto. Il nome che i partenopei avrebbero individuato per perseguire il proprio obiettivo, come noto, è quello del capitano della Juventus Danilo, che non sembra trovare particolare spazio nel nuovo corso di Thiago Motta. A tal proposito, come riportato da Cronache di Napoli in prima pagina, gli Azzurri avrebbero già trovato un accordo con l'entourage del giocatore sulla base di un contratto dalla durata di un anno e mezzo.

La Juve però frena la trattativa, in quanto i bianconeri dovranno trovare un sostituto anche degli infortunati Bremer e Cabal. Sempre tra le due squadre potrebbe anche aprirsi un discorso che coinvolgerebbe Nicolò Fagioli. Di seguito la prima pagina integrale.