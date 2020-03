Da ADL ai calciatori, tutti pazzi per Gattuso. Ma ora c'è la sfida più complicata

In meno di tre mesi di Napoli, Rino Gattuso ha già conquistato tutti. Dopo le prime partite, in cui i risultati erano negativi e le prestazioni tutt'altro da incorniciare, i dubbi avevano attanagliato Aurelio De Laurentiis. Tre sconfitte nelle prime quattro uscite sulla panchina azzurra avevano minato anche le certezze dell'allenatore calabrese, che con l'avvento del nuovo hanno ha però saputo conquistare tutti: prima la sua squadra, con i calciatori che si dicono pazzi dei suoi metodi (seppur dispendiosi) e che con lui in panchina hanno svoltato nel rendimento individuale prima e collettivo poi, poi anche il presidente, soddisfatto del bottino racimolato, specie nel nuovo anno.

I NUMERI - Dopo tre sconfitte nelle prime quattro gare e, un po' più tardi, in seguito al k.o. con la Fiorentina del 18 gennaio scorso, si era temuto il peggio. Ringhio, invece, è riuscito a cambiar marcia proprio partendo da quella debacle e da allora, in 9 uscite, ha collezionato 7 vittorie, un pareggio e una sconfitta, ottenendo il 78% di vittorie e una media da 2,5 punti a gara. Il Napoli ha trovato la svolta e, se si tiene in considerazione il rendimento pre-Fiorentina, è palese il miglioramento in ogni statistica: vittorie, gol fatti, occasioni da rete create e, soprattutto, solidità difensiva (e quindi gol subiti).

UN'ALTRA SFIDA - La prima cosa che ha fatto Gattuso è stata ridare un nuova verve prima alla testa dei suoi ragazzi, entrando nella mente di ognuno di loro, riuscendo a far dare tutto in campo da tutti. Poi, più tardi, è riuscito a sistemare anche la fase difensiva: il Napoli subisce appena un gol a partita di media ed è riuscito ad ottenere tre clean sheet nelle ultime nove. Ma adesso, per lui, c'è un'altra sfida, quella più complicata: la fase offensiva. Fin qui, infatti, spesso il Napoli è stato trascinato dalle prodezze dei singoli (vedi Fabian e Mertens), palesando qualche problema sotto porta. Un problema atavico, che va risolto quanto prima. Rino si è già rimboccato le maniche: sbloccando il Napoli anche in zona gol, entrerebbe davvero nel cuore di tutti.