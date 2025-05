Da Cagliari ricordano: "Già nel 1982 facemmo sgambetto-Scudetto!"

Non è la prima volta che il Cagliari si trova al centro della scena nella corsa Scudetto, seppur da spettatore coinvolto suo malgrado. Domani i rossoblù torneranno a incrociare il destino del titolo tricolore, un déjà-vu che riporta alla mente un precedente rimasto impresso nella memoria di tanti tifosi: la stagione 1981/82. Lo ricorda Tuttocagliari.net:

"In quell'occasione furono Fiorentina e Juventus a contendersi lo scudetto e l'ultimo atto proponeva gli scontri contro Cagliari e Catanzaro. Ai rossoblù serviva un punto, solo un punticino per la matematica certezza di giocare ancora in Serie A. Una sconfitta sarebbe potuta risultare letale giacchè il Milan (avete capito bene) andò a battere il Cesena per 2-3 e mantenne vive le speranze di non retrocedere.

Davanti ad un Sant'Elia colmo in ogni ordine di posto il Cagliari di Carosi tenne testa al più quotato avversario cercando di rispondere colpo su colpo. Nella ripresa attimi di tensione: su calcio d'angolo per i viola, Corti e Lamagni si scontrano, e la palla viene messa in rete da Graziani. L'arbitro Mattei di Macerata annulla tra le vibranti proteste dei calciatori ospiti e del tecnico De Sisti. La gara termina 0-0, e lo scudetto andò alla Juventus, che vinse 0-1 a Catanzaro una gara non scevra di polemiche".