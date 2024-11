Da Milano avvelenati: "Lukaku un mercante e Conte non credeva più ad un'Inter top!"

Nel suo editoriale per il sito tematico nerazzurro linterista.it, il giornalista Lapo De Carlo ha parlato della sfida al Napoli e degli incroci con Conte e Lukaku che tornano a Milano. Di seguito uno stralcio: "L’Inter domenica ha il Napoli, riposatissimo e al completo, ed è stata costretta a fare delle scelte che andavano contro il suo stesso interesse. Quel Napoli che domenica a San Siro riproporrà Conte in panchina, per la prima volta dopo il suo addio, da avversario. Continuo a pensare che il modo in cui ha lasciato improvvisamente l’Inter, senza terminare il ciclo, dando il segnale che l’Inter non potesse più competere ad alti livelli, pretendendo e ottenendo una cifra enorme di buona uscita, resti una pagina sgradevole della sua carriera.

Peggio ancora Lukaku, che si è rivelato essere un mercante di sé stesso, giocando con le promesse verso la società e mostrando assoluta indifferenza verso l’Inter, i tifosi e soprattutto i suoi ex compagni (chiedere a Lautaro che cosa pensi di quello che è successo). Un livello così basso di un giocatore all’Inter si è visto raramente. Forse mai. Oggi sono avversari feriti dalla sconfitta netta con l’Atalanta, con un Napoli che giocherà di rimessa. L’Inter tornerà alle certezze della formazione titolare, forse persino con Acerbi dal primo minuto".