Da Milano: “Basta con le 2 squadre, Inter non attrezzata! Per la Champions rischia lo Scudetto…”

L’Inter perde 3-0 contro il Milan, viene eliminata dalla Coppa Italia e saluta i sogni di gloria del triplete. Restano in palio i due trofei più prestigiosi - Serie A e Champions League - ma è una sconfitta preoccupante, la seconda consecutiva dopo il ko di Bologna. Questa l’analisi sui nerazzurri, di cui vi proponiamo uno stralcio, del portale Fcinter1908.it: “La rosa dell'Inter non è attrezzata per il Triplete, non è neanche lontanamente attrezzata per il Triplete. E' tempo che questa scomoda verità qualcuno la dica. Qualcuno di ben più importante del sottoscritto. Basta con le balle sulle 2 squadre, le frasi da action movie ("non molliamo niente"). Torniamo alla realtà.

E la realtà è che l'Inter sta facendo più del previsto. E per fare più del previsto (la Champions League) dove è considerata Cenerentola, ha dovuto lasciare sul piatto più del previsto dove invece può legittimamente sedersi al tavolo da 100 euro. Monte ingaggi più alto d'Italia (ma non costo squadra più alto d'Italia, ricordatevelo bene) ma anche fatturato più alto d'Italia. Non c'è nessuna anomalia nel vedere l'Inter in corsa per lo scudetto sempre, è la norma. L'anomalia è vedere l'Inter in corsa per la Champions. Questo è anomalo, fortemente anomalo. E da qualche parte lo devi scontare”.