Da Milano: "Destino nelle mani dell'Inter, ma calendario infernale rispetto al Napoli"

vedi letture

"Inter, il destino è ancora nelle tue mani", scrive così L'Interista.it dopo la sconfitta dei nerazzurri allo Stadium contro la Juventus. Il Napoli adesso è a -2 ma c'è ancora uno scontro diretto da giocare: "L'Inter riprende a lavorare sapendo di avere ancora tutto il tempo per vincere lo Scudetto, con il destino che è ancora nelle proprie mani. Gli attuali due punti di distanza dal Napoli infatti autorizzano la squadra di Inzaghi a pensare ancora in positivo, considerando che fra due settimane è previsto lo scontro diretto con i partenopei, seppur in trasferta".

La ripresa degli uomini di Inzaghi dovrà passare però da un ostacolo: "Il calendario però dice che sarà un vero inferno, - si legge su L'Interista.it - in termini di impegni. Ora c'è una settimana per preparare la sfida interna contro il Genoa prevista sabato 22 (alle 20.45), poi i quarti di finale contro la Lazio in Coppa Italia del 25 (sfida secca, alle 21), quindi lo scontro diretto con il Napoli al Maradona nel weekend successivo. Ecco dunque l'andata degli ottavi di Champions nell'impegno infrasettimanale che precede il Monza in casa, poi il ritorno di Champions, l'Atalanta a Bergamo e l'Udinese in casa. Tutto questo da qui alla fine di marzo. Nel frattempo il Napoli avrà appena 5 incontri da disputare nel medesimo periodo: Como in trasferta, l'Inter in casa, la Fiorentina ancora in casa, il Venezia in trasferta ed il Milan, ancora al Maradona".