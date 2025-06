Napoli-Nunez, Manna ha già discusso con l'entourage dell'ingaggio: i dettagli

Con l’entourage di Darwin Núñez si è discusso del possibile approdo al Napoli affrontando anche la questione dell'ingaggio.. L’attaccante uruguaiano, dopo un’esperienza al Liverpool ritenuta al di sotto delle aspettative, valuta l’opportunità di rilanciarsi in Italia. Come riportato dal Corriere del Mezzogiorno, Núñez "è pronto ad arricchire il Napoli made in Premier di Antonio Conte".

L’ingaggio del centravanti ex del Benfica si aggirerebbe intorno ai 5 milioni di euro annui, mentre il club inglese valuta il cartellino circa 55 milioni di euro. I contatti proseguono e la trattativa potrebbe entrare nel vivo nei prossimi giorni, ma la volontà del Napoli pare chiare e proverà in tutti i modi a vestirlo di azzurro.