Da Venezia: "Conte ha poco da rammaricarsi, il rimpianto di non aver vinto è nostro!"

Il rimpianto? Non è del Napoli, ma del Venezia. Lo si legge in un editoriale che compare su Tuttoveneziasport in cui si analizza la partita di domenica del Penzo, uno 0-0 con tante occasioni. Addirittura 6 tiri in porta nel primo tempo per il Napoli col palo di Raspadori e i miracoli di Radu. Ma da Venezia c'è rimpianto per non aver vinto la partita.

"Ha poco da rammaricarsi Conte sul campo poco bagnato, sulla giornata di grazia di Radu o sugli astri avversi, la verità è che siamo noi quelli che tornano a casa con l’amaro in bocca e con un solo punto in saccoccia; poiché quando si offre una prestazione del genere di fronte ad una squadra lanciatissima verso il secondo scudetto in tre anni, è un vero peccato non esser riusciti a sferrare la zampata giusta, quella che avrebbe riscritto un intero campionato. Ma il quarto punto di fila ottenuto contro avversari del genere non può più essere derubricato a pura reazione d’istinto, a mera espressione di un senso di sopravvivenza".

Ed ancora: "Ed i rimpianti sono i nostri, quelli di chi spreca un contropiede quattro contro due o di chi batte una punizione pericolosa direttamente in curva. Ma che alla fine sa insegnarci anche l’ultima lezione che questo VeneziaMestre deve ancora imparare, ovvero che il tempo per rimpiangere ciò che è stato è finito, ed ora in poi resta solamente una cosa da fare. Lottare. E vincere. Ora andate a prendervi questo meritato riposo, riguardatevi i filmati di come siete stati in grado di affrontare Roma, Lazio, Atalanta, Como e Napoli subendo un solo gol su azione, e domandatevi perché mai non dovremmo provare a combattere fino all’ultimo istante".