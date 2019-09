Dalla Spagna - Abidal a Lecce per Fabiàn, ma l'ex difensore non ha gradito l'esultanza 'inutile'

Gran prestazione quella di Fabiàn Ruiz contro il Lecce, sancita con un gol fantastico. Il centrocampista spagnolo, come è noto, è al centro dei desideri di diversi top club, tra cui pare ci sia anche il Barcellona. La presenza di Eric Abidal al Via del Mare, per molti ha rappresentato un segnale evidente dell'interesse dei catalani per il centrocampista azzurro, anche se qualcosa pare sia andato storto. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, ad Abidal non sarebbe piaciuta l'esultanza di Fabiàn, ritenuta provocatoria nei confronti della tifoseria avversaria. Per l'ex difensore francese, infatti, Fabian avrebbe dovuto evitare quella che viene descritta come '"sceneggiata' inutile e controproducente".