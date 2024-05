Dalla Spagna - Il Barça piomba su Thiago Motta: è tra i candidati per sostituire Xavi

Il Barcellona si è iscritto alla corsa per Thiago Motta: è tra i candidati per sostituire il partente Xavi Hernandez

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Come riportato dal quotidiano sportivo spagnolo Dario AS, il Barcellona si è iscritto alla corsa per Thiago Motta. L'attuale tecnico del Bologna, che ha già vestito la maglia blaugrana da calciatore, è tra i candidati per sostituire il partente Xavi Hernandez. Sull'allenatore rossoblu però rimane la fortissima concorrenza della Juventus, che lo ha individuato come il prescelto per la panchina bianconera dopo l'esonero di Massimiliano Allegri.

Nella lista del presidente Joan Laporta e del direttore sportivo Deco (che ha giocato proprio con Thiago Motta al Barcellona) ci sono anche altri nomi: Hansi Flick (rappresentato da Pini Zahavi, lo stesso agente di Robert Lewandowski), Rafa Márquez (allenatore del Barça B), Tuchel, Sergio Conceiçao. Tutti profili di secondo livello per il patron blaugrana, non potendo raggiungere i suoi primi obiettivi: il sogno impossibile di Guardiola, Luis Enrique, Mikel Arteta o Jürgen Klopp.