“Dare tutto, chiedere tutto”, disponibile il nuovo libro di Conte manifesto del tecnico

Disponibile il nuovo libro di Conte manifesto del tecnico

Esce oggi in tutte le librerie e piattaforme digitali "Dare tutto, chiedere tutto" (edito da Mondadori), il nuovo libro scritto da Antonio Conte, fresco vincitore dello scudetto con il Napoli, insieme a Mauro Berruto, ex commissario tecnico della nazionale italiana di pallavolo, attualmente deputato Pd. Dare tutto, chiedere tutto è un manifesto potente e umano su cosa significa essere un allenatore, non solo nello sport, ma nella vita.

Un testo che parte dall'esperienza sul campo - quello della Serie A, delle grandi competizioni internazionali, dei ritiri estivi e delle notti europee - ma che si estende alle sfide quotidiane di chi guida gruppi di persone in ogni contesto: aziende, scuole, ospedali, comunità. "Vincere, ma prima ancora tirare fuori tutto il potenziale dalle persone che insieme a te devono raggiungere un obiettivo. Veder crescere la dedizione e l'abnegazione per il lavoro dei componenti delle tue squadre, ma sempre e solo insieme al tuo, perché occorre dare prima di chiedere o, meglio, occorre dare per poter, dopo, essere legittimati a chiedere. Essere esempi viventi". Conte ha un metodo codificato e naturale con cui approccia quotidianamente il suo lavoro, cioè "essere allenatore".

Che è ben diverso da "fare l'allenatore". In questo libro Conte racconta che essere allenatore comporta essere il primo a lavorare senza sosta, il primo a incanalare ogni energia collettiva verso gli obiettivi, il primo a non lasciare nulla al caso, il primo a sopportare la fatica e la tensione. Essere allenatore significa dare tutto per poter chiedere tutto a chi lavora insieme a te. E' con l'esempio di una vita professionale h24 che il leader di un team si pone autorevolmente nelle condizioni di chiedere il massimo possibile da ogni co-protagonista, che si tratti di una squadra di club, un'azienda o un'equipe medica. Il tecnico pugliese intreccia esperienze, visioni, errori e successi per costruire un percorso narrativo universale che parla a chiunque abbia la responsabilità di guidare altri - e a chi, ogni giorno, prova a guidare sé stesso.