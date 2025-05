Decisione definitiva sul ritiro pre-Cagliari: è la prima volta in stagione

Massimo Ugolini, in collegamento con Sky Sport, ha fatto il punto sulle ultime novità in casa Napoli in vista del prossimo impegno. Nessuna rivoluzione in vista per Antonio Conte, che sembra intenzionato a confermare l’impianto tattico delle ultime uscite:

"Non sono attese grandi sorprese nell’undici iniziale, se non qualche piccolo aggiustamento. Da segnalare un’anomalia: questa sera ci sarà un ritiro pre-partita, cosa mai avvenuta in precedenza per le gare con fischio d’inizio alle 20.45. Un segnale della tensione e dell’importanza del momento".