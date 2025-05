“Nei tornei brevi contano pure squalifiche e infortuni”, ed il mondo Inter insorge contro Conte

Ci sono alcune dichiarazioni di Antonio Conte, rilasciate oggi in conferenza stampa, che hanno fatto arrabbiare il mondo Inter, toccato dalle seguenti parole: "Io parto dalla mia esperienza che mi ha sempre detto che vincono le squadre che hanno meritato e dimostrato di più. Parliamo di 38 partite, a differenza di tornei brevi, che poi ora non sono neanche così brevi, dove lì è importante il sorteggio, trovi avversari con squalificati o infortunati, in un percorso più breve può spuntare qualcosa di diverso, ma 38 partite sono tante e delineano chi merita. Serve regolarità, di risultati, prestazioni, gestire situazioni. Nei tornei brevi hai meno tempo".

Tanti i commenti arrivati al riguardo da tifosi e addetti ai lavori nerazzurri. "Lui è sempre stato sfortunato a non superare mai i quarti?", il commento di un tifosi su X. E ancora: "Ma lui che ne sa come ci si sente ad arrivare in finale di Champions League?". Sullo stesso social network si esprime così Pasquale Guarro, giornalista di Calciomercato.com: "Però per arrivare ad affrontare certi avversari, anche con qualche assenza, devi almeno riuscire ad arrivare ai quarti.