Di Lorenzo rimandato per TMW: "Pecca d'ingenuità e soffre Doku"

Giovanni Di Lorenzo ha senza dubbio sofferto l'enfant-prodige del Belgio Doku nella sfida con la maglia della Nazionale. Per TMW la sua prova è stata da 5,5 in pagella: "Pecca d'ingenuità quando Doku, l'arrogante giovincello sprezzante del pericolo coi pattini sotto i tacchetti, lo punta in area. Un rigore pesante, una partita in apnea condita da troppi errori tecnici individuali".