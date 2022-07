Dimaro 2022, sconti con le card per i tifosi. Per i più piccoli una novità

Dopo due anni e l'emergenza pandemia, il ritiro di Dimaro-Folgarida del Napoli torna alla normalità.

Dopo due anni e l'emergenza pandemia, il ritiro di Dimaro-Folgarida del Napoli torna alla normalità. Tra le curiosità di quest'anno vi sarà anche una mini pista di sci sintetica allestita nei pressi dello stadio di Carciato dove ai piccoli ospiti sarà possibile provare gratuitamente l’ebbrezza della prima esperienza sciistica, in un contesto decisamente insolito e sotto l’occhio vigile dei Maestri di sci. Sempre per le famiglie, poco lontano sarà allestito il Pala Orso in collaborazione con il Parco Adamello Brenta per informare sulle peculiarità di un territorio intonso dal punto di vista ambientale.

A disposizione dei tifosi del Napoli anche quest’anno vi sono le Val di Sole Guest Card e Trentino Card che offrono grandi sconti. “Con la card si avrà l’opportunità di salire sulle montagne della Val di Sole grazie a oltre 10 funivie e seggiovie. Si potranno raggiungere i 3000 metri delle vette dell’Ortles Cevedale e dell’Adamello Presanella – spiega Fabio Sacco, direttore dell’Apt -. Un’occasione da non perdere anche per i tifosi del Napoli anche perché con le card ci si potrà muovere liberamente, in tutto il Trentino, con il treno ed il pullman, visitare musei, castelli, fortezze, siti naturalistici e accedere a centri termali per l’assaggio delle acque minerali. La card è a disposizione di tutti gli ospiti della Val di Sole al costo di 2 soli euro al giorno, ma ne vale oltre 10. Gratis i bambini fino a 12 anni, non compiuti, se accompagnati da 1 adulto”. Unica condizione soggiornare nelle ricettive convenzionate.