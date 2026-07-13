Dimaro, importante novità per i tifosi in vista delle amichevoli: capienza aumentata
Il conto alla rovescia è ormai terminato. A Dimaro-Folgarida è tutto pronto per accogliere il Napoli di Massimiliano Allegri, con il Trentino che da giorni lavora per ospitare al meglio il ritiro estivo degli azzurri. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, una delle principali novità di questa edizione riguarda la Ski.it Arena, che presenterà una capienza maggiore in occasione delle amichevoli in programma durante il ritiro.
Napoli, Dimaro è pronta: tutto organizzato per il ritiro degli azzurri
Come si legge sul quotidiano, "la novità è la nuova capienza della Ski.it Arena con 2.048 posti a disposizione dei tifosi per le amichevoli (22 luglio contro l'Arezzo e 26 luglio contro la Carrarese), con la tribuna Meledrio dalla capienza raddoppiata". Per le sedute di allenamento, che resteranno gratuite, sarà invece necessario prenotare il proprio ingresso. Il Corriere dello Sport precisa infatti che "per ogni seduta di allenamento a Dimaro, gratuita, bisognerà prenotare il proprio posto".
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