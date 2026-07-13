"Ma è un reggiseno?", Hojlund scherza sui social: il post virale dopo l'allenamento

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Hojlund ironizza su Instagram: il siparietto con un amico diverte i tifosi del Napoli.

Rasmus Hojlund si prepara a iniziare la nuova stagione con il Napoli, ma nel frattempo fa sorridere i tifosi con un simpatico siparietto sui social. L'attaccante danese ha pubblicato su Instagram una foto scattata al termine di un allenamento individuale, mentre si allena in vista del raduno di Castel Volturno e della successiva partenza per il ritiro di Dimaro insieme alla squadra di Massimiliano Allegri.

La battuta dell'amico e la risposta del bomber del Napoli

Nello scatto, Hojlund indossa il classico top GPS utilizzato dai calciatori per monitorare i dati atletici durante gli allenamenti. A corredo della foto ha condiviso il messaggio ricevuto da un amico, che ha ironizzato scrivendo: "Ma quel reggiseno è una cosa comune?". Il centravanti azzurro ha risposto con altrettanta ironia, pubblicando il commento: "A volte avere amici che non fanno parte del mondo del calcio è una cosa positiva. Altre volte no".