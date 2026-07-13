Foto SSC Napoli presenta la nuova linea Training per la stagione 2026/27: le prime immagini

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La SSC Napoli presenta la nuova linea Training 2026/27, realizzata in collaborazione con EA7 per accompagnare la Prima Squadra nelle sessioni di allenamento e nelle fasi di preparazione alle gare ufficiali della stagione del Centenario. Questo il comunicato diffuso dal club sul proprio sito ufficiale: "Il design si ispira a un linguaggio sportivo contemporaneo, con richiami streetwear reinterpretati attraverso l’identità visiva di SSC Napoli. Linee pulite ma decise e materiali tecnici raccontano una linea pensata per accompagnare ogni gesto dell’atleta, dentro e fuori dal campo di allenamento".

Napoli, presentata la linea Training

E ancora: "La maglia allenamento azzurra presenta inserti blu scuro e bande a strisce bianco-azzurre sulle spalle, richiamo all’identità storica del Club reinterpretato in chiave moderna. Sul fronte figurano i loghi SSC Napoli, EA7 e Coca-Cola, Global Training Kit Partner del Club per la terza stagione consecutiva nell’ambito di una partnership confermata fino al 2028. Sul retro, la scritta “SSC Napoli” rafforza il senso di appartenenza della linea" si legge.