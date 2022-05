Dominò il Napoli di Gattuso, ora è ad un passo dalla retrocessione: il crollo del Granada

Il Granada pareggia in extremis in casa, 1-1 col Celta Vigo, e resta terzultimo in Liga.

TuttoNapoli.net © foto di Federico Titone Il Granada pareggia in extremis in casa, 1-1 col Celta Vigo, e resta terzultimo in Liga. Galiziani in vantaggio dopo 72' grazie all'autorete di Puertas, in pieno recupero il gol di Milla che salva dalla sconfitta gli andalusi. che però restano a -1 dal quart'ultimo posto di Cadice e Maiorca. Finale di campionato da brividi per la squadra che l'anno scorso eliminò il Napoli di Gattuso dall'Europa League. La classifica aggiornata

Real Madrid 81

Siviglia 64*

Barcellona 63

Atlético 61

Betis 57

Real Sociedad 55

Villarreal 52*

Athletic 51

Osasuna 45*

Valencia 43

Celta 40*

Rayo Vallecano 40

Espanyol 39

Elche 39*

Getafe 35

Maiorca 32

Cadice 32*

Granada 31*

Alaves 28*

Levante 26

*una partita in più