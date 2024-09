Dove può arrivare il Napoli? Per gli utenti di TN in Champions, ma c'è chi crede nello scudetto

Gli utenti di Tuttonapoli.net si sono divisi nell'ultimo sondaggio proposto dalla nostra redazione: il Napoli può spingersi quasi certamente fino ad un posizionamento valido per la qualificazione alla prossima Champions League.

Con più della metà dei voti infatti (circa il 55%), i tifosi azzurri credono fortemente in una stagione competitiva e nel ritorno nella massima competizione europea. Ma c'è una buona fetta di votanti che si è spinta più in alto e crede allo scudetto: si tratta del 40% circa. Per il resto delle votazioni in pochissimi si sono orientati sulle ultime due opzioni: il 3% per un posizionamento in "zona Europa" e meno dell'1% per "fuori dall'Europa".

C'è dunque tantissimo ottimismo per la stagione del Napoli, gli uomini di Antonio Conte si sono velocemente guadagnati la fiducia dei tifosi nelle 4 partite ufficiali giocate sino ad oggi. Tra i migliaia di voti c'è un breve distacco tra chi crede nello scudetto e chi invece nella Champions League.