Due giorni liberi per gli azzurri: fissata la ripresa degli allenamenti

Due giorni liberi per il Napoli in occasione di questo ponte per la Festa della Liberazione. Lo annuncia il club azzurro: "Dopo il successo di Torino contro la Juventus, il Napoli riprenderà mercoledì gli allenamenti all'SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Salernitana in programma allo Stadio Maradona sabato alle ore 15 per la 32esima giornata di Serie A".